Reutlingen (AFP) Ein ausgebüxter Emu hat in Baden-Württemberg die Polizei auf Trab gehalten. Der große Laufvogel fiel einer Polizeistreife am Donnerstag an einer Bundesstraße zwischen Böhringen und Zainingen ins Auge, wie die Polizei in Reutlingen am Freitag mitteilte. Obwohl der junge Emu recht zutraulich war, ließ er sich von den Beamten nicht einfangen.

