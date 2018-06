Oldenburg (AFP) Eine unangemeldete Kundgebung von Linksautonomen ist am Donnerstagabend im niedersächsischen Oldenburg mit sechs Leichtverletzten zu Ende gegangen. Etwa 260 Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben vom Freitag in der Innenstadt und protestierten gegen eine richterlich angeordnete Durchsuchung ihrer Räumlichkeiten am Mittwoch. Während der Demonstration seien "möglicherweise" Straftaten verübt worden, sagte ein Sprecher.

