Karlsruhe (AFP) Wegen Mitgliedschaft in verschiedenen ausländischen Terrorgruppen hat die Bundesanwaltschaft vor dem Hamburger Oberlandesgericht Anklage gegen einen 24-jährigen Syrer erhoben. Majed A. sei hinreichend verdächtig, der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und weiteren radikalislamischen Organisationen angehört zu haben, erklärte die Behörde am Freitag. Auch werde ihm zur Last gelegt, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. A. war im September vergangenen Jahres in Schleswig-Holstein festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft

