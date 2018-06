Berlin (AFP) Die Bundesregierung bedauert, dass das geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un abgesagt wurde. Der Dialog auf höchster Ebene sei "ein wichtiger Schritt zur Deeskalation" auf der koreanischen Halbinsel, sagte eine Regierungssprecherin am Freitag in Berlin. Die Bundesregierung rufe Nordkorea auf, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass "der in Ansätzen geknüpfte Dialogfaden wieder aufgenommen werden kann".

