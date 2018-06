Brüssel (AFP) Die EU-Finanzminister haben sich auf weitere Schritte verständigt, um die Risiken im europäischen Bankensektor zu senken. Sie verabschiedeten am Freitag nach monatelanger Diskussion in Brüssel das sogenannte Banken-Paket. Es aktualisiert und verschärft teilweise Regeln für den Finanzsektor, die von der EU in der Folge der Finanzkrise eingeführt worden waren. Damit sie in Kraft treten können, ist noch eine Einigung mit dem EU-Parlament nötig.

