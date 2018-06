Nürnberg (AFP) In der Bremer Asylaffäre gibt die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die Strafanzeige gegen Bamf-Chefin Jutta Cordt an die Ermittlungsbehörde in Bremen weiter. Dort liege mittlerweile die gleiche Strafanzeige gegen die Leitung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vor, teilte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Freitag mit. "Eine gemeinsame Sachbehandlung empfiehlt sich."

