Zella-Mehlis (AFP) Die Thüringer Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen lockerer Radmuttern am Auto eines AfD-Politikers aufgenommen. Bei der Rückfahrt von einer Veranstaltung in Zella-Mehlis am Donnerstagabend sei es im Fahrzeug des Bundestagsabgeordneten Anton Friesen zu einer Unwucht gekommen, teilte die Landespolizeiinspektion Suhl am Freitag mit. Grund seien mehrere lockere Radmuttern an allen vier Rädern gewesen. "Ob eine politisch motivierte Tat vorliegt, kann im Moment nicht zweifelsfrei gesagt werden."

