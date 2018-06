Sankt Augustin (AFP) Ein ungewöhnliches Wetterphänomen in einem Eisenbahntunnel hat am Freitag in Ostwestfalen Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ein Lokführer meldete bei der morgendlichen Fahrt durch den Eggetunnel starken Rauch, wie die Bundespolizei in Sankt Augustin mitteilte. Feuerwehr, Bundespolizei und Landespolizei machten sich unverzüglich auf den Weg zu dem Tunnel auf der Bahnstrecke von Hamm nach Warburg.

