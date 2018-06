Göttingen (AFP) Bei Protesten von Abschiebungsgegnern vor einem Polizeigebäude in Göttingen sind zwei Beamte leicht verletzt worden. Während der spontanen Demonstration am Donnerstag hätten Aktivisten wiederholt versucht, auf das Dienstgelände zu gelangen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei seien die beiden Polizisten durch Tritte verletzt worden. Auch zwei Demonstranten hätten womöglich Verletzungen davongetragen.

