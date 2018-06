London (AFP) Die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) sollte nach den Worten ihres Chefs Ahmet Üzümcü auch die Drahtzieher von Chemiewaffenangriffen benennen dürfen. Der Einsatz von Chemiewaffen in den vergangenen Jahren in Syrien sowie im britischen Salisbury erfordere weltweites Handeln, sagte Üzümcü am Freitag bei einer Veranstaltung des Londoner Politikinstituts Chatham House. "Die internationale Gemeinschaft muss sich dieser Lücke annehmen", forderte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.