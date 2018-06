Bagdad (AFP) In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Freitagabend zwei Bomben in der Nähe der Zentrale der Kommunistischen Partei explodiert. Das teilte ein Sprecher der Allianz der Kommunistischen Partei und des schiitischen Predigers Moktada al-Sadr mit, welche die Parlamentswahl am 12. Mai gewonnen hatte. Nach Angaben eines Polizeivertreters wurden drei Menschen verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.