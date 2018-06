Washington (AFP) Nach einem Sprengstoffangriff auf ein Restaurant in Kanada mit 15 Verletzten fahndet die Polizei nach zwei mutmaßlichen Tätern. Der Sender CBC berichtete, bei dem Angriff auf das indische Restaurant in der Nähe von Toronto seien drei Menschen schwer verletzt worden; sie schwebten in Lebensgefahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.