Havanna (AFP) Eine Woche nach dem Flugzeugabsturz in Kuba ist eine weitere Überlebende ihren schweren Verletzungen erlegen. Damit stieg die Zahl der Todesopfer des Unglücks auf 112, wie das Gesundheitsministerium in Havanna am Freitag mitteilte.

