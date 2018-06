Moskau (AFP) Russland hat der niederländischen Regierung vorgeworfen, für ihre Schuldzuweisung im Fall des Abschusses von Flug MH17 über der Ukraine keinerlei Beweise geliefert zu haben. Außenminister Sergej Lawrow sagte laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen am Freitag, in einem Telefonat habe ihm ein niederländischer Minister auf Nachfrage "keine Fakten genannt". Lawrow warf der Regierung in Den Haag vor, die Tragödie auszunutzen, "um ihre eigenen politischen Ziele zu erreichen".

