Edinburgh (AFP) Die Schotten müssen laut einer Studie erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen, wenn ihr Land weiterhin in Großbritannien verbleibt. Nach der am Freitag vorgestellten Studie "Scotland: The New Case for Optimism" hätte jeder Bürger Schottlands jährlich 4100 Pfund (4700 Euro) mehr in der Tasche, wenn das Land eigenständig wäre.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.