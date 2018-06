Damaskus (AFP) Ein Waffenlager der libanesischen Hisbollah-Miliz auf einem Militärflughafen in Syrien ist nach Angaben von Aktivisten am Donnerstag von Raketen getroffen worden. Es sei davon auszugehen, das Israel die Raketen abgefeuert habe, sagte der Chef der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, der Nachrichtenagentur AFP. Bei dem Militärflughafen handelt es sich demnach um die Luftwaffenbasis Dabaa in der zentralsyrischen Provinz Homs.

