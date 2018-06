Chicago (AFP) Bei einer Schießerei an einer Schule im US-Bundesstaat Indiana sind zwei Menschen verletzt worden. Die Opfer seien ins Krankenhaus gebracht worden, erklärte Polizeisprecher David Bursten am Freitag. Zur Schwere der Verletzungen machte er keine Angaben. Die Schüler der betroffenen Noblesville-West-Mittelschule in einem Vorort von Indianapolis seien in eine benachbarte High School gebracht worden, wo ihre Eltern sie abholen könnten.

