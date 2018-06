Rust (AFP) Im Europapark Rust in Baden-Württemberg ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Verwaltung des Freizeitparks am Samstagabend über Twitter mitteilte, gab es einen Brand in der Nähe der Attraktion "Die Piraten von Batavia". Die Umgebung sei weitläufig evakuiert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.