Berlin (AFP) Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, hat von der Bundesregierung konkretere Aussagen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege gefordert. Es sei nicht klar, wie junge Menschen motiviert werden sollten, einen Pflegeberuf zu ergreifen, sagte Bentele am Samstag im Deutschlandfunk. Zugleich bekräftigte sie ihre Kritik an der geplanten Schaffung von 13.000 neuen Stellen im Pflegebereich. Dies reiche bei weitem nicht aus.

