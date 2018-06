Tripolis (AFP) In Libyen sind mehr als hundert Flüchtlinge aus einem Lager geflohen, in dem sie nach Angaben internationaler Organisationen von Schleppern gefangen gehalten und gefoltert wurden. Nach Angaben der Hilfsorganisationen und örtlicher Quellen flüchteten die Menschen am Mittwochabend aus dem Lager in der westlich gelegenen Stadt Bani Walid. Das dortige Krankenhaus teilte mit, rund 20 von ihnen seien wegen Verletzungen durch Folter in Behandlung.

