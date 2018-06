Dublin (AFP) Das strenge Abtreibungsverbot in Irland fällt: in einem Referendum hat laut dem am Samstag veröffentlichten amtlichen Endergebnis eine klare Mehrheit von 66 Prozent für das Recht auf Abtreibung gestimmt. Die Beteiligung lag bei 64 Prozent.

