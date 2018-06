Kampala (AFP) Bei einem schweren Verkehrsunfall im Norden Ugandas sind mindestens 48 Menschen getötet worden. Unter den Toten sind 16 Kinder, wie das Rote Kreuz des ostafrikanischen Landes am Samstag mitteilte. Das Unglück ereignete sich am späten Freitagabend in Kiryandongo, etwa 220 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kampala.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.