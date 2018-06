Hongkong (AFP) Vor dem 29. Jahrestag der Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking haben in Hongkong hunderte Menschen mit einer Demonstration an die damaligen Ereignisse erinnert. Der Protestzug am Sonntag wurde von einer Gruppe Demokratieaktivisten organisiert. Das halbautonome Hongkong ist der einzige Ort in China, wo an die Ereignisse von 1989 öffentlich erinnert wird.

