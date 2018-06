Jaunde (AFP) Im unruhigen englischsprachigen Teil von Kamerun hat die Armee am Wochenende mindestens 22 Menschen getötet. Die Zusammenstöße ereigneten sich am Samstag im Dorf Menka im Westen des zentralafrikanischen Landes, wie ein Oppositionspolitiker sagte. Die Armee bestätigte den Vorfall und bezeichnete die Getöteten als "Terroristen". Die Sicherheitskräfte gehen in der Region seit Ende 2016 gegen Separatisten vor, die eine Abspaltung des englischsprachigen Nordwesten Kameruns vom französischsprachigen Rest des Landes fordern.

