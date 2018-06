Quito (AFP) Kurz vor der Präsidentenwahl in Kolumbien ist ein ehemaliger Guerilla-Kämpfer festgenommen worden, der für einen Bombenanschlag auf Polizisten im Nachbarland Ecuador verantwortlich sein soll. Wie die ecuadorianische Regierung am Samstag in Quito mitteilte, wurde der Mann in einem Dorf im Bezirk Nariño im Südwesten Kolumbiens gefasst. Er sei für "verschiedene Terroranschläge" in beiden Ländern verantwortlich, darunter auch der Autobombenanschlag auf eine Polizeistation in San Lorenzo, bei dem Ende Januar rund 30 Menschen verletzt worden waren.

