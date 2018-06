Gaza (AFP) Bei einem Angriff israelischer Soldaten auf einen Beobachtungsposten einer radikalislamischen Palästinenserorganisation an der Grenze zum Gazastreifen sind am Sonntag zwei Palästinenser getötet worden. Wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte, wurde die Stellung des Islamischen Dschihads östlich von Rafah im Süden der Palästinenserenklave von einem israelischen Panzer beschossen. Dabei seien ein 25-jähriger und ein 28-jähriger Palästinenser getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.