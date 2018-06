Madrid (AFP) Der spanische Seenotrettungsdienst hat nach eigenen Angaben am Wochenende 532 an Bord genommen, die von Nordafrika aus das Mittelmeer überqueren wollten. Am Sonntag nahm er vor der südspanischen Küste 239 Migranten auf, die in acht Booten unterwegs waren. Am Samstag waren es 293 Flüchtlinge, die in neun Booten saßen.

