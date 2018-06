Kiew (AFP) Bei neuerlichen Kämpfen mit prorussischen Separatisten sind im Osten der Ukraine drei Soldaten ums Leben gekommen. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums vom Sonntag wurden außerdem vier Soldaten verletzt. In der Region hat sich die Lage in den vergangenen Wochen verschärft, Verstöße gegen die Waffenruhe häuften sich. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) äußerte sich besorgt. Sie hat dort Beobachter stationiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.