Wiesbaden (AFP) Von dieser Beute waren womöglich selbst die Diebe überrascht: Unbekannte Autoknacker haben aus einem Pkw in Liederbach am Taunus einen Metallkoffer geklaut, in dem sich Hundefriseurartikel befanden. Die Schermaschinen, Scheren und weiteren Utensilien für die Hundepflege haben einen Wert von rund 400 Euro, wie die Polizei am Montag in Wiesbaden weiter mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.