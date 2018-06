Frankfurt/Main (AFP) Milchmänner in Großbritannien liefern ihre Flaschen künftig mit Elektro-Lieferwagen der Deutschen Post aus. Wie die Deutsche Post am Montag mitteilte, kaufte die britische Firma Milk & More 200 der von der Post hergestellten Streetscooter. Damit will das Unternehmen die Lieferung von Milch, die in der Regel nachts oder in den frühen Morgenstunden stattfindet, leiser und umweltfreundlicher gestalten.

