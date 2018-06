Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat angesichts der politischen Krise in Italien betont, dass sie auf "eine stabile Regierung" in dem Nachbarland hofft. Das sei auch im Interesse Italiens, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. "Italien ist uns ein wichtiger Freund und Partner."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.