Ludwigsburg (AFP) In großem Stil haben sich Diebe in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an Kirschen und Erdbeeren direkt vom Erzeuger bedient. In Bönnigheim nördlich von Stuttgart ernteten Unbekannte am Wochenende etwa 55 Kirschbäume ab, wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilte. Die Beute schätzten die Beamten auf etwa 50 Kilogramm, den Schaden auf rund 400 Euro.

