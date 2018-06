Hamburg (AFP) Weil sie ihren Grill im Keller auskühlen lassen wollte, ist eine fünfköpfige Familie in Hamburg mit Kohlenmonoxidvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Feuerwehr in der Hansestadt am Montag mitteilte, wurde in der Nacht ein Rettungswagen in den Stadtteil Hummelsbüttel gerufen, wo die 39-jährige Mutter über Schwindel und Übelkeit klagte. Als die Rettungswagenbesatzung das Haus betrat, löste der Kohlenmonoxidwarner aus, woraufhin weitere Einsatzkräfte ausrückten.

