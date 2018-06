Paris (AFP) Die rechtspopulistische französische Partei Front National (FN) macht die EU und Deutschland für die geplatzte Regierungsbildung in Rom verantwortlich. "Was in Italien passiert, ist ein Putsch", schrieb Parteichefin Marine Le Pen am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Die Europäische Union und die Finanzmärkte nehmen die Demokratie in Beschlag."

