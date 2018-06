Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für internationale Zusammenarbeit in Politik und Wirtschaft geworben. Es gebe nichts Besseres als den Multilateralismus, um die Gestaltung der Globalisierung nicht Akteuren zu überlassen, "die ausschließlich ihre eigenen Interessen und nicht das Gemeinwohl im Blick haben", sagte Merkel am Montag in Berlin. Die Kanzlerin betonte zudem die Bedeutung gemeinsamer internationaler Organisationen wie der EU, der Afrikanischen Union sowie von Nato und Vereinten Nationen.

