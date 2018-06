Brüssel (AFP) Nach der geplatzten Regierungsbildung in Italien hofft der deutsche Außenstaatsminister Michael Roth (SPD) auf eine Rückkehr des Landes auf einen proeuropäischen Kurs. Italien sei ein Gründungsmitglied der EU und immer ein "integrationsfreundliches Land" gewesen, sagte Roth am Montag in Brüssel. "Wir hoffen darauf, das es alsbald zu einer stabilen, proeuropäischen Regierung in Italien kommt."

