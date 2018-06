Dortmund (AFP) undespräsident Frank-Walter Steinmeier hat konkrete Schritte zur Verbesserung der Pflege in Deutschland angemahnt. "Der aktuelle Zustand der Altenpflege bereitet Sorge", sagte Steinmeier am Montag bei der Eröffnung des Deutschen Seniorentags in Dortmund. Pflege müsse "auf der politischen Agenda erste Priorität bekommen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.