Dresden (AFP) Nach einer Auseinandersetzung in einer Dresdner Flüchtlingsunterkunft und Angriffen auf die Polizei sitzt ein 42-jähriger Tatverdächtiger in Haft. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls mit dem Ziel einer Abschiebung sei der Georgier in ein Gefängnis gebracht worden, erklärte die Polizei Dresden am Montag. Drei weitere Männer, die vorläufig festgenommen worden waren, kamen wieder auf freien Fuß.

