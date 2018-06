Harare (AFP) Die EU wird erstmals seit 16 Jahre wieder Wahlbeobachter nach Simbabwe schicken. Auf Initiative der neuen simbabwischen Führung unterzeichneten beide Seiten am Montag in Harare eine entsprechende Absichtserklärung. Der Chef der EU-Delegation in Simbabwe, Philippe Van Damme, begrüßte "das Engagement der Regierung für friedliche, glaubwürdige und transparente Wahlen".

