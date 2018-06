Salzgitter (dpa) - In Salzgitter in Niedersachsen ist eine Frau auf offener Straße erschossen worden. Eine zweite Frau wurde verletzt, der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Die Hintergründe der Tat in waren zunächst unklar. Ein Sprecher der Polizei machte auch erst einmal keine Angaben dazu, in welchem Verhältnis der Verdächtige und die getötete 30-Jährige standen. Die durch einen Schuss verletzte Frau ist 32 Jahre alt, beide Frauen waren gemeinsam unterwegs. Es läuft eine Fahndung, der Tatort wurde weiträumig abgesperrt.

