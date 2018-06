Rom (AFP) Das Scheitern der Regierungsbildung in Italien hat die Finanzmärkte beunruhigt. Angesichts der anhaltenden politischen Unsicherheiten in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone sackten die Kurse am Montag nach einer ersten Phase der Erleichterung ab. Der "Spread", der vom italienischen Staat für Kredite zu zahlende Risikoaufschlag, stieg auf den höchsten Stand seit November 2013.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.