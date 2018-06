Bogotá (AFP) Einen Tag nach der Präsidentschaftswahl in Kolumbien sind in dem Land elf Kämpfer einer Splittergruppe der inzwischen aufgelösten Farc-Guerilla bei einem Militäreinsatz getötet worden. Zwei weitere Kämpfer der Gruppierung wurden verletzt, wie Verteidigungsminister Luis Carlos Villegas am Montag mitteilte. Unter den Verletzten sei auch ein zwangsrekrutierter Minderjähriger.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.