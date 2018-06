Gaza (AFP) Bei einem erneuten Angriff israelischer Soldaten auf die Stellung einer bewaffneten Gruppierung an der Grenze des Gazastreifens ist am Montag ein Palästinenser getötet worden. Es habe sich um einen 30-Jährigen gehandelt, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Ein zweiter Palästinenser sei bei der Attacke verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.