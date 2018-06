Ramallah (AFP) Nach dem Tod eines Soldaten bei einer Razzia in einem Flüchtlingslager im besetzten Westjordanland hat die israelische Armee das Lager am Montag erneut durchsucht. Wie AFP-Korrespondenten berichteten, rückten am frühen Morgen dutzende Soldaten zu einer Razzia in das Lager al-Amari in Ramallah ein und riegelten alle Eingänge ab - vermutlich um Verdächtige festzunehmen. Bei Zusammenstößen mit Bewohnern wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah mindestens 13 Palästinenser verletzt.

