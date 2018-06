Solingen (AFP) Wegen eines schweren Unwetters in Solingen ist die Gedenkveranstaltung zum 25. Jahrestag des rassistischen Brandanschlags in der nordrhein-westfälischen Stadt am Dienstag abgebrochen worden. Nach den ersten beiden Reden des Solinger Oberbürgermeisters Tim Kurzbach (SPD) sowie des nordrhein-westfälischen Integrationsministers und Vizeministerpräsidenten Joachim Stamp (FDP) wurde die Zeremonie am Nachmittag vorerst beendet. Im Anschluss hätten unter anderem Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavosoglu sprechen sollen.

