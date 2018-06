Itzehoe (AFP) Wegen des Verdachts des Menschenhandels hat die Polizei in Schleswig-Holstein und Niedersachsen am Dienstag zahlreiche Häuser, Wohnungen und Gartenlauben durchsucht. Dabei wurden in den frühen Morgenstunden fünf Haftbefehle vollstreckt, wie die Polizeidirektion Itzehoe mitteilte. Fünf weitere Verdächtige wurden festgenommen. Die Einsätze von rund 350 Polizeibeamten und der Staatsanwaltschaft konzentrierten sich vor allem auf Brunsbüttel, Meldorf, Wilster und Itzehoe im Südwesten Schleswig-Holsteins.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.