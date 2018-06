Straßburg (AFP) Osteuropäische Länder werden im nächsten Jahrzehnt nach den Plänen der EU-Kommission weniger Geld aus den milliardenschweren europäischen Regional- und Kohäsionsfonds erhalten. Staaten wie die Slowakei, die Baltischen Staaten oder Polen hätten wirtschaftlich aufgeholt und bräuchten künftig weniger finanzielle Unterstützung, sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger am Dienstag im Europaparlament in Straßburg. "Andere, die in den letzten Jahren länger in der Stagnation gewesen sind, (wie) Italien, bekommen mehr Geld".

