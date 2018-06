Frankfurt/Main (AFP) Am 25. Jahrestag des Solinger Brandanschlags hat Pro Asyl die große Koalition zu einem entschiedenen Vorgehen gegen rechtes Gedankengut aufgefordert. "Die Bundesregierung darf nicht erneut den Fehler machen, auf die massive rassistische Stimmungsmache im Land mit politischen Zugeständnissen zu antworten, die rechten Gewalttätern ein Gefühl der Legitimität geben", erklärten Pro Asyl und die Amadeu-Antonio-Stiftung am Dienstag in Frankfurt am Main.

