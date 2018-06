Berlin (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Besuch in Kiew Bedingungen für eine europäische Zukunft der Ukraine genannt. Korruption und Nationalismus könnten "auf unterschiedliche Weise gefährden, was auf dem Maidan unter großen Opfern erkämpft wurde", sagte Steinmeier bei einer Rede an der Kiew-Mohyla-Akademie am Dienstag laut zuvor verbreitetem Redemanuskript.

