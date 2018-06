Kiew (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Ukraine im Streit um die geplante Gaspipeline Nord Stream 2 Unterstützung zugesagt. Deutschland bemühe sich darum, "den Transit von Erdgas durch die Ukraine auch für die Zukunft sicherzustellen", sagte Steinmeier am Dienstag bei einem Besuch in Kiew. Dazu liefen Gespräche zwischen Berlin und Kiew sowie mit der EU. Er hoffe, dass die große Sorge der Ukraine, als Transitland in Zukunft keine Rolle mehr zu spielen, "gegenstandslos wird".

